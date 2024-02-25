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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هينزل أكتر من كدة| سعر الذهب هيوصل كام؟.. اشتروه في هذا التوقيت

افضل وقت لشراء الذهب
افضل وقت لشراء الذهب

منذ الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي بمشروع رأس الحكمة، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، حتى تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقيمة 305 جنيهات، وهو الحد الأدنى منذ أكثر من شهرين، فما أنسب توقيت يمكننا شراء الذهب فيه؟..

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هل يمكن ان يرتفع سعر الذهب مرة أخرى؟ 

نتج انخفاض سعر الذهب بعد ما شهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، إلى توقف الزبائن عن الشراء، الأمر الذي سبب زيادة في المعروض ونقص في الشراء، ما نتج عنه انخفاض السعر، وفقًا لما أوضحه وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، بمداخلة تليفزيونية، معلقًا: « سعر الذهب اتهد بنسبة 30%».

أشار واصف إلى أن توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي عمل على تهدئة لسوق الذهب، لافتًا إلى أنه يتم تقييم الذهب في دول العالم على حسب سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وأوضح مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن الذهب ثابت في البورصات العالمية والانخفاض في السعر داخل مصر ناتج عن عوامل محلية وهي انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، منوهًا بأن تاجر الذهب لم يخسر لأنه يبيع بنفس سعر الشراء وبالتالي لن يتوقفوا عن البيع رغم انخفاض الأسعار، إذا أن رأس ماله ليس أموال وإنما الخامة نفسها.

سبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ولفت وصفي واصف إلى أن الازمة الروسية الأوكرانية وإيران وما يفعله الحوثيين في البحر الأحمر السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا حيث وصل سعر المعدن الأصفر إلى 2200 دولارا للأوقية وهي تزن 31.1 جرام

افضل وقت لشراء الذهب

أفضل موعد لشراء الذهب 

وأوضح وصفي واصف أن أفضل وقت لشراء الذهب هو هدوء السعر والتوقف عن المضاربات، أي عندما يكون معدل زيادة السعر وانخفاضه نحو 20 جنيهًا فقط.

أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا، بعد ما شهدت انخفاضا كبيرا في تعاملات أمس السبت، حيث بلغت:

  • سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 3349 جنيهًا دون احتساب سعر المصنعية والضريبة
  • سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2930 جنيهًا
  • سجل الجرام من عيار 81 نحو 2511 جنيهًا
  • سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 23440 جنيهًا
  • سعر أوقية الذهب عالميًا 2036 دولار

 

 

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