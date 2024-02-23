انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضات بأسعار الذهب، وأن هذه الانخفاضات ناتجة عن زيادة المعروض، وقلة الشراء بالسوق.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفترة الأخيرة ابتعد الكثير من المواطنين عن الشراء، وأن الأسعار الحالية مناسبة، وأن المواطنين يكون لديه فرصة للشراء في فترة الانخفاضات.

وعلق على سؤال الناس تشتري ولا تنتظر، قائلا: "الناس تشتري في لحظة الانخفاضات، وأن هذه الفترة هناك انخفاضات، وأنه في بداية رمضان سيكون هناك انخفاضات، فبداية شهر رمضان فرصة مناسبة للشراء، ولكن فينهاية رمضان سيكون هناك ارتفاعات بنسبة كبيرة بسبب الإقبال على الشراء بسبب المناسبات".

وتابع: "اللي عنده مناسبة أو خطوبة في العيد من الممكن أن يشتري الذهب في بداية رمضان، وفترة الانخفاضات الحالية التي تشهد أسعار الذهب".