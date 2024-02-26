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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن يحدث مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة

التموين: مبيعات الذهب تعادل الشراء والكفة متوازنة

الأسعار الحالية للذهب
الأسعار الحالية للذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب ستشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة عند 2850 إلى 2900 جنيه، موضحًا أن الذهب انخفض من 4200 إلى 2900، أي بنحو 1100 جنيه وتراجع بفرق قوي للغاية.

وأضاف "ناجي فرج" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، عبر فضائية "الحياة"، أن سعر الذهب الان يعادل السعر العالمي، ولن يحدث مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة والمبيعات حاليًا تعادل الشراء والكفة متوازنة.

الأسعار الحالية للذهب

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الأسعار الحالية للذهب جيدة والدولار نزل ل 50 جنيهًا، ونتوقع النزول لأقل من 40 جنيهًا الأيام المقبلة، وسوف يكون له مردود على كل أنواع السلع وليس الذهب فقط .

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