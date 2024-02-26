الأيام القادمة|مستشارالتموين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والسلع

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة دفعت أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر جرام الذهب ٢٨٠٠ جنيه لعيار ٢١.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة أن مصر سوف تشهد استقرارا في أسعار كافة السلع خلال الفترة المقبلة كانعكاس لتراجع أسعار الدولار والذهب.

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب أن السوق يشهد الآن توازنا بين العرض والطلب.

وأكد أن السعر الحالي للذهب يمثل السعر العالمي. وأضاف أن صفقة رأس الحكمة سوف يكون لها أثرا إيجابيا على أسعار السلع التموينية وليس الذهب فقط خاصة بعد اعتمادات السلع الاستراتيجية التي تم اقرارها مؤخرا.