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توك شو

نشتري ولا نبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

صدى البلد

علق هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار الذهب وانخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية.

 

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وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية في برنامج" مصر جديدة" المذاع على قناة " إي تي سي"، :" سعر الذهب مرتبط بسعر بورصة عالمية تتحكم في أسعاره عالميا".

وأضاف هاني ميلاد: "هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار الذهب وهو سعر البورصة العالمية وسعر الصرف والعرض والطلب ".

وتابع هاني ميلاد:" الطلب على الذهب انخفض في الفترة الحالية وهناك زيادة في المعروض، وبالتالي انخفض سعر الذهب في السوق".

 وأكمل هاني ميلاد:" سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم كان 3000 جنيه وعيار 24 وصل لـ 3430 جنيه وعيار 18 وصل لت 2575 جنيه".

 

ولفت هاني ميلاد:" قرارات البيع والشراء يتخذها المواطن والذهب ليس للمضاربة "، مضيفا:" سعر الذهب مستقر حاليا ونصيحتي شراء الذهب كمشغولات ".

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