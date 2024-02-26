شهادات جديدة بعائد 40.5%| مفاجأة من بنك الإمارات تنذر بتراجع أسعار الذهب..تفاصيل

يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني من أبرز البنوك التي تقدم خدمات مالية متنوعة وموثوقة في مصر. ومن بين هذه الخدمات تأتي شهادات الادخار، التي تعتبر أداة استثمارية مهمة للأفراد والشركات لتحقيق عوائد مالية مجزية. وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مغرية، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من عوائد تصل إلى 40.5%.

