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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

شهادات جديدة بعائد 40.5%| مفاجأة من بنك الإمارات تنذر بتراجع أسعار الذهب..تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني من أبرز البنوك التي تقدم خدمات مالية متنوعة وموثوقة في مصر. ومن بين هذه الخدمات تأتي شهادات الادخار، التي تعتبر أداة استثمارية مهمة للأفراد والشركات لتحقيق عوائد مالية مجزية. وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مغرية، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من عوائد تصل إلى 40.5%.
 

بنك الإمارات دبي مصر الشهادات شهادة 40 5

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