عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتأثير ذلك على أسعار الذهب.

وقال “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "كل الشكر للحكومة على مجهودات جذب استثمارات ضخمة للدولة المصرية بمليارات الدولارات".

وأضاف أن "مشروع رأس الحكمة سوف يتسبب في انفراجة كبيرة في الاقتصاد، وأسعار السلع والذهب".

وتابع "خلال الفترة المقبلة سوف يتم توفير السلع التموينية بأسعار مناسبة"، مؤكدا أن "سعر جرام الذهب وصل لـ 2800 جنيه في عيار 21".

واختتم "لدينا تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 1100 جنيه، والجنيه الذهب وصل سعره لـ 23 ألف جنيه".