«آي صاغة»: أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يهبط إلى 2900 جنيه

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم، الإثنين، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وترقب المستثمرين، صدور بيانات مؤشر التضخم الأمريكي، يوم الخميس المقبل، للحصول على دلالات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2900 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2031 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2486 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1934 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 14.6 % ، وبقيمة 520 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1 %، وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.