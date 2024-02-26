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إبراهيم عيسى: صفقة رأس الحكمة مدهشة اقتصاديًا والإخوان بيطلعوا نار من قلبهم

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صفقة رأس الحكمة "عرت" الإخوان، وأظهرت الغل وهو ما ظهر خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "مفيش أي رد فعل لهم يدهشني ولكن هناك قدرا مريعا من الغل الذي يخرج عن الإخوان وهناك قيح من الحقد تجاه مصر وتجاه سياسة الدولة وكل ما يخص الشعب المصري".

 

الإخوان يشعرون بغل وحقد

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن صفقة رأس الحكمة مدهشة اقتصاديًا غير مسبوقة والإخوان يشعرون بشأنها بغل وحقد، قائلًا: "بيطلعوا نار من قلبهم.. هناك حالة من القيح في التشويش والطعن في الصفقة والانتقاص من أهميته".

 

وأشار "عيسى"، إلى أنه مهما فعل الإخوان سيكون للصفقة أهمية كبيرة، وهو ما يظهر أن الإخوان جماعة غير وطنية، مؤكدًا أن هذا الحديث لا يخرج من أفواه تريد الخير لمصر ودائمًا الإخوان تسعى لحدوث انكسار لمصر.

 

ونوه بأن هناك حقدا إخوانيا إثر صفقة "رأس الحكمة" ومردودها كبير ومهم مهما فعل ومهما كان رد فعلهم، مشددًا على أن الإخوان دائمًا في حالة من السعادة نتيجة حدوث أي تأثر أو أزمة بالدولة المصرية، متابعًا: "التيار الإسلامي السياسي جنسيته دينية ولا يؤمن بالوطن أو الوطنية، موضحًا أن أرقام الصفقة "عرت" الإخوان.

رأس الحكمة الشعب المصري الإخوان إبراهيم عيسى

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