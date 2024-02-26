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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن مخزون السكر

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن سلعة السكر في مصر، مضيفًا أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية تراجعا في أسعار بعض السلع، خاصة مع اقتراب مصر للحصول على الدفعة الأولى الدولارية من مشروع رأس الحكمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على هامش افتتاحه هايبر ماركت بالمعادي، أكد أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر، ولديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الأزمة مفتعلة، ولدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة لـ 6 أشهر، ومخزون من القمح لمدة 3 شهور ونصف.

 

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