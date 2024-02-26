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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صديق للبيئة.. أحمد موسى يكشف موعد افتتاح مطار برج العرب الجديد

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن افتتاح مطار برج العرب الجديد في شهر يونيو المقبل أي بعد ثلاثة أشهر، مضيفا أن تطوير المطارات يساهم في جذب السياحة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه مطار صديق للبيئة ويحمل 6 ملايين راكب، متابعا أنه جار العمل على إنشاء مطار القاهرة جديد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن التطوير في المطارات تشمل سرعة دخول وخروج السائح، مستدركا أن نستهدف الوصول إلى ٩٠ مليون راكب سنويا في المطارات و٤٠ مليون راكب في مطار القاهرة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاستثمارات الأجنبية توجد في كل دول العالم. 

أحمد موسى الاستثمارات الاجنبية جذب السياحة تطوير المطارات مطار برج العرب مطار القاهرة

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