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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تخفيض الأسعار تدريجيا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة على الهواء| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن صفقة رأس الحكمة، قائلا: "الناس كان طلبها الوحيد إن الأسعار تنزل".

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استثمارات.. أحمد موسى: سعر المتر في العلمين الجديدة تجاوز الـ100 ألف جنيه

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بعد مشروع رأس الحكمة .. أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة عن الدين الخارجي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "رئيس الوزراء تابع، خلال اجتماع اليوم، موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "رئيس الوزراء عقد اجتماعا؛ لبحث الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ"، موضحا أن: "الأزمة كانت في السيولة الدولارية.. وأموال صفقة رأس الحكمة ستحدث انفراجة للأزمة".

توفير السيولة الدولارية

شدد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة التوسع في زراعة فول الصويا والذرة؛ لانخفاض أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن: "توفير السيولة الدولارية؛ سيؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجيا، وصفقة رأس الحكمة وفرت سيولة دولارية في البنك المركزي".

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