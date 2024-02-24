بعد مشروع رأس الحكمة .. أحمد موسى يكشف مفاجأة سارة عن الدين الخارجي

علق الإعلامي أحمد موسى، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر وهي مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء وهو رجل محترم وبيشتغل والحكومة ناجحة بشكل كبير في جذب الاستثمارات ".

وأضاف :" الاستثمارات سوف تسهم في توفير فرص عمل كثيرة وكافة الشركات المصرية سوف تعمل في مشروع رأس الحكمة ونتحدث عن مئات الآلاف من فرص العمل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قيمة استثمار مشروع رأس الحكمة 35 مليار دولار وخلال أسبوع سوف يتم تحويل 10 مليار دولار بشكل مباشر إلى مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدين الخارجي لمصر انخفض 11 مليار دولار بعد توقيع عقود مشروع رأس الحكمة".