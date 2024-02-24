فرحا بنجاح صفقة رأس الحكمة.. أحمد موسى يصفق على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر، وهي مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقام الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، بالتصفيق على الهواء في بداية الحلقة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كل اللي راهنوا على سقوط الدولة المصرية ما يلزموناش، ووقت الشدائد تظهر المعادن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أعداء الوطن قاموا بالتشكيك في كل شيء، وفي اقتصاد مصر، والاستثمار في الدولة المصرية"، مضيفا:" دولة الإمارات جاءت إلى مصر كي تضخ استثماراتها".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "اتكلمت من 3 أسابيع عن رأس الحكمة، والاستثمارات التي ستدخل فيها، وهناك من لم يصدق الأمر آنذاك"، مضيفا: "إحنا مش بنقول كلام غلط للناس".