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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: الالتزام بمعايير الأمن داخل مخزن تعبئة الأسطوانات بالطور

محافظ جنوب سيناء:
محافظ جنوب سيناء:
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية ومعايير الأمن والسلامة المهنية والحماية المدنية داخل مخزن تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة طور سيناء، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات وخطوط التعبئة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التشغيل والتأكد من سلامة إجراءات تداول الأسطوانات وتخزينها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الدكتور إسماعيل محمد كمال، مخزن تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمدينة، لمتابعة انتظام سير العمل وعمليات التعبئة والتداول، والوقوف على مدى توافر الاسطوانات بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة توفير السلع والمواد البترولية بالمحافظة.

كما أكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين مديرية التموين والجهات المعنية لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بالكميات المناسبة، وانتظام عمليات التوزيع بمختلف المناطق، والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة، مع تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب باحتياجات المواطنين.

وتفقد المحافظ مكونات المخزن ومناطق التشغيل، وتابع مراحل تعبئة أسطوانات البوتاجاز، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات التشغيل ومعدلات الإنتاج اليومية، وسبل توفير الأسطوانات وتوزيعها على المنافذ والمناطق المختلفة، بما يضمن انتظام الإمدادات ووصولها إلى المواطنين دون معوقات.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة منظومة توفير المواد البترولية والسلع الأساسية، والتأكد من كفاءة التشغيل وانتظام الإمدادات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

محافظ جنوب سيناء معايير الأمن والسلامة المهنية تعبئة أسطوانات البوتاجاز

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