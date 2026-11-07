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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل محافظ القاهرة خلال مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه حول حوكمة الإدارة المحلية بكلية الحقوق

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، بمكتب رئيس الجامعة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال زيارته للجامعة للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق حول حوكمة الإدارة المحلية. 

ورحب الدكتور شريف خاطر بمحافظ القاهرة، معربًا عن سعادته بزيارته لجامعة المنصورة، وتقديره لمشاركته في أحد الأنشطة العلمية بالجامعة، ومؤكدًا اعتزاز الجامعة باستضافة القيادات التنفيذية والقامات القانونية والأكاديمية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها العملية والعلمية.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة القاهرة في إدارة الملفات الخدمية والتنموية، ومتابعة مشروعات التطوير، وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المحافظة في تنفيذ خطط الدولة التنموية، ومشيدًا بما تتطلبه مسؤولية إدارة العاصمة من رؤية متكاملة وتنسيق مستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما رحب الدكتور شريف خاطر باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معربًا عن تقديره لحرصه على دعم جامعة المنصورة وتعزيز أواصر التعاون معها، ومؤكدًا أن الجامعة والمحافظة تجمعهما مسؤولية مشتركة تجاه أبناء الدقهلية، تتجاوز حدود التعاون المؤسسي إلى العمل المشترك لدعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال توظيف الإمكانات العلمية والطبية والبحثية للجامعة، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق مردودًا ملموسًا على حياة المواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة، وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانتها العلمية والأكاديمية، ودورها في دعم البحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.

وأكد محافظ القاهرة أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل أحد المحاور المهمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة، في ظل ما تشهده المدن والمحافظات من متغيرات وتحديات تتطلب تطوير أساليب الإدارة، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق مستهدفات التنمية.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن جامعة المنصورة تمثل صرحًا علميًا وأكاديميًا متميزًا، وتؤدي دورًا مهمًا في دعم البحث العلمي وإعداد الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أن استضافة الجامعة لمناقشة رسائل الدكتوراه والبحوث العلمية تعكس مكانتها المرموقة ودورها الرائد في خدمة المجتمع. وأعرب عن تقديره للدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لجهوده في تطوير العمل الأكاديمي والإداري، والارتقاء بمكانة الجامعة.

الدقهليه جامعه الحقوق المنصوره

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