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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: صفقة رأس الحكمة بداية لجذب المزيد من الاستثمارات

صدى البلد

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، إنجاز تاريخي غير مسبوق، ودفعة قوية للاقتصاد المصري، كما أنها بداية لجذب المزيد من الاستثمارات والقضاء فعليا على الأزمة الاقتصادية.

وأكدت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذه الخطوة واعدة لتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز الاحتياطي النقدي المصري بالعملات الأجنبية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروع المقرر تنفيذه يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار في غضون شهرين، مما سيعود بتأثير إيجابي على المواطن من خلال توفير موارد العملة الصعبة، ومن ثم تنظيم سعر الصرف والحد من التضخم وتخفيض معدلاته.


وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن المشروع يعكس الجهود الجارية للدولة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه سيساهم في القضاء على السوق الموازية، وضبط أسعار السلع التي تؤثر في حياة المواطن، وسيعود بفوائد متعددة على الاقتصاد المصري، حيث يُسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي بشكل فعّال".

ندى ألفي ثابت مجلس النواب التحالف الوطني

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