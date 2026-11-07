نوعية في الضواحي.. محافظ بورسعيد يتفقد تطوير ورفع كفاءة 39 عمارة بالحراسات| صور

يشهد حي الضواحي نقلة نوعية في أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمناطق السكنية، حيث تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة 39 عمارة سكنية بمنطقة الحراسات، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال تطوير 40 عمارة سكنية بمنطقة الرحاب بحي الضواحي، واطلع على مستجدات التنفيذ، والتي تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع وصول نسب إنجاز أعمال البردورات والبنية التحتية والإضاءة و الانترلوك إلى 90%، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالمنطقة

وشدد أبو ليمون على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمختلف مشروعات التطوير، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف أحياء بورسعيد