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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خلال جولتها بمدينة شرق بورسعيد «سلام».. وزيرة الإسكان تلتقي عددًا من المواطنين وتوجه بسرعة الاستجابة لمطالبهم

وزيرة الاسكان خلال الجولة
وزيرة الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

خلال جولتها بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المواطنين، وذلك خلال تفقدها مشروع «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل بالمدينة، مؤكدة حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستمعت الوزيرة إلى مطالب المواطنين بشأن توفير عدد من الخدمات، حيث وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

شكاوي مياه الشرب

كما استمعت الوزيرة إلى شكوى أحد المواطنين بشأن جودة مياه الشرب، وفي هذا الصدد، وجهت بقيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بمتابعة الشكوى، والوقوف على أسبابها، والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية، مع متابعة انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقدت وزيرة الإسكان إحدى الوحدات السكنية بالمشروع، وحرصت على التأكد بنفسها من توافر المياه وجودتها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجولات الميدانية تستهدف بالأساس لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مشددة على أن الاستماع إلى الشكاوى يجب أن يقترن بتحرك جاد من الجهات المعنية لدراسة أسبابها والعمل على معالجتها.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الجديدة، ولا يقتصر دورها على تنفيذ مشروعات التنمية، بل يمتد إلى متابعة كفاءة تشغيل المرافق واستدامة الخدمات، والاستجابة لاحتياجات السكان بصورة مستمرة.

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