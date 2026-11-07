جامعة بورسعيد تتقدم 23 مركزًا عالميًا في تصنيف ليدن 2026

تواصل جامعة بورسعيد تقدمها في مختلف التصنيفات العلمية العالمية حيث اعلن الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن تحقيق الجامعة تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، بعد تقدمها 23 مركزًا على المستوى العالمي في تصنيف ليدن الهولندي CWTS Leiden Ranking Open Edition 2026، وذلك في ظل اتساع نطاق التصنيف ليشمل 2964 جامعة عالميًا، مقارنة بـ 2957 جامعة في إصدار 2025.

كما تقدمت الجامعة مركزًا واحدًا بين الجامعات المصرية، لتحتل المركز 24 بدلًا من المركز 25، في إنجاز يعكس التطور المستمر في أدائها البحثي وتعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية.

رئيس جامعة بورسعيد: تقدم دولي جديد وارتفاع الإنتاج العلمي إلى 684 منشورًا

وأوضح رئيس الجامعة أن نتائج التصنيف أظهرت نموًا ملحوظًا في حجم الإنتاج العلمي، حيث ارتفع عدد المنشورات البحثية من 592 منشورًا في إصدار 2025 إلى 684 منشورًا في إصدار 2026، بزيادة قدرها 92 منشورًا، وبمعدل نمو بلغ 15.5%، بما يعكس استمرار جهود الجامعة في دعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي الدولي وتعزيز الإنتاج المعرفي بمختلف كلياتها.

وأشار إلى أن هذا التقدم لم يقتصر على زيادة حجم الإنتاج البحثي فحسب، بل امتد إلى تحسن مؤشرات التأثير العلمي للأبحاث المنشورة، حيث ارتفع عدد أبحاث الجامعة الواقعة ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادًا عالميًا إلى 84 بحثًا في تصنيف ليدن 2026، مقارنة بـ68 بحثًا في تصنيف 2025، بزيادة بلغت 16 بحثًا وبمعدل نمو قدره 23.5%.

كما ارتفعت نسبة هذه الأبحاث من إجمالي الإنتاج البحثي إلى 12.2% في إصدار 2026، مقابل 11.5% في إصدار 2025، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية، بما يعكس تحسن التأثير العلمي لأبحاث الجامعة وتعزيز حضورها ضمن الأبحاث الأكثر استشهادًا على المستوى الدولي.

كما سجلت الجامعة نموًا بنسبة 40% في عدد أبحاثها الواقعة ضمن أعلى 5% من الأبحاث الأكثر استشهادًا عالميًا، حيث ارتفع عددها إلى 42 بحثًا في تصنيف 2026، مقارنة بـ30 بحثًا في تصنيف 2025، بزيادة قدرها 12 بحثًا، وهو ما يعكس تنامي حضور الإنتاج العلمي للجامعة ضمن الأبحاث مرتفعة التأثير على المستوى الدولي.

في السياق ذاته، ارتفع إجمالي الاستشهادات العلمية بأبحاث الجامعة إلى 6596 استشهادًا في إصدار 2026، مقابل 5525 استشهادًا في إصدار 2025، بزيادة قدرها 1071 استشهادًا، وبمعدل نمو بلغ 19.4%، بما يشير إلى اتساع نطاق الاستفادة العلمية من مخرجات الجامعة البحثية وتزايد حضورها في الأدبيات العلمية الدولية.

وأكد الدكتور شريف يوسف صالح أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة بورسعيد للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية طموحة تستهدف تعزيز جودة المخرجات البحثية وزيادة تأثيرها العلمي، من خلال دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتشجيع النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، وتوسيع آفاق التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية محليًا ودوليًا.

وشدد رئيس الجامعة على أن التميز البحثي لا يُقاس بحجم الإنتاج العلمي وحده، وإنما بمدى جودته وتأثيره وقدرته على الإسهام في إنتاج المعرفة وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات المجتمعية والتنموية، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق هذا التوجه.

وفي ختام تصريحه، وجّه الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس بمختلف قطاعات الجامعة، ومكتب التصنيف الدولي، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في دعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز جودة المخرجات البحثية، ومتابعة مؤشرات الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة بورسعيد وتعزيز قدرتها التنافسية في التصنيفات الدولية.

وأكد أن الجامعة ستواصل العمل على تحقيق مزيد من التقدم والتميز، انطلاقًا من رؤيتها نحو بناء جامعة بحثية رائدة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن تصنيف ليدن الهولندي (CWTS Leiden Ranking) يُعد أحد التصنيفات الدولية المتخصصة في تقييم الأداء البحثي للجامعات، ويعتمد على مؤشرات ببليومترية تشمل حجم الإنتاج العلمي وتأثير الاستشهادات البحثية، بما يتيح تحليل الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية ومقارنته على المستوى الدولي.