العلامة الكاملة لحسام البدري.. هل تقود انطلاقته مع الأهلي طرابلس للعودة إلى منتخب مصر؟

يقدم المدرب المصري حسام البدري انطلاقة قوية مع فريق الأهلي طرابلس الليبي، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 3 مباريات بالدوري، ليؤكد جاهزية فريقه للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

هل يقود البدري منتخب مصر خلفاً لـ حسام حسن ؟

وحقق الأهلي طرابلس 3 انتصارات متتالية تحت قيادة البدري، حصد بها 9 نقاط، مع تسجيل 13 هدفًا دون استقبال أي أهداف، ليجمع بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، ويتصدر جدول ترتيب مجموعته.

وتعيد البداية المميزة للمدرب المصري فتح ملف إمكانية عودته لقيادة منتخب مصر، حال حدوث تغيير في الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن، خاصة في ظل امتلاك البدري خبرات سابقة مع الفراعنة والأندية المصرية والإفريقية.

وسبق لحسام البدري تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، كما يمتلك خبرات كبيرة مع النادي الأهلي، إلى جانب تجاربه التدريبية خارج مصر، وهو ما يمنحه سيرة ذاتية متنوعة في العمل على المستويين المحلي والقاري.

وتضع النتائج الحالية حسام البدري ضمن الأسماء التي قد تطرح في النقاشات المتعلقة بمستقبل القيادة الفنية للمنتخب، حال رحيل الجهاز الفني الحالي، لكن تقييم فرص عودته يحتاج إلى النظر إلى مشواره بالكامل، وليس الاكتفاء ببداية الموسم الليبي.

ويبقى السؤال المطروح: هل تكون انطلاقة حسام البدري الاستثنائية مع الأهلي طرابلس بوابة جديدة لعودته إلى تدريب منتخب مصر، أم يفضل مواصلة مشروعه مع الفريق الليبي وتحقيق المزيد من النجاحات؟