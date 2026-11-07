قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امطار غزيرة تضرب بورسعيد بشكل مفاجئ| صور

التمركز الفوري للمعدات بالمحاور الرئيسية والميادين ومناطق تجمعات المياه
التمركز الفوري للمعدات بالمحاور الرئيسية والميادين ومناطق تجمعات المياه
محمد الغزاوى

تعرضت محافظة بورسعيد هطول أمطار غزيرة على مختلف احياء المحافظة و مدينة بورفؤاد بشكل مفاجئ ما تسبب فى حالة من الارتباك للمواطنين 

ورفعت محافظة بورسعيد حالة الاستنفار لمواجهة التقلبات الجوية وانتشرت فرق التدخل السريع بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد 

وانتشرت سيارات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالتنسيق مع الاحياء ووضعت تمركزات بمحيط المنشآت الحيوية و البنوك للتدخل السريع 

 التمركز الفوري للمعدات 

وفور تساقط الأمطار، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انتظام الحركة المرورية

وشدد محافظ بورسعيد على الدفع الفوري بسيارات رفع وشفط المياه والمعدات الميكانيكية، مع تكثيف تمركزها بالمحاور الرئيسية والميادين العامة ومناطق تجمعات المياه، لضمان سرعة التعامل مع أي تراكمات للأمطار وعدم تأثر حركة السيارات والمواطنين، مؤكدًا ضرورة استنفار كافة الأطقم الفنية وفرق الاستجابة السريعة، والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي،

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة، لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الجهود الميدانية لحين انتهاء موجة الطقس غير المستقر وعودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة

رئيس مياه القناة

في سياق متصل أعلن أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي رفع حالة الاستعدادات والطوارئ في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تحسباً لموجة التقلبات الجوية، ومواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، وطبقا لتوجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس أحمد التراس، أنه تم رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وذلك وفقاً للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة الظروف المناخية بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وابورسعيد"، مع وضع انتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادى أي ازمات أو مشاكل قد تحدث، وضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون انقطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات وعموم المناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة، عند هطول الأمطار الغزيرة أو السيول.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أنه تم التأكد من مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة خاصة الامطار الغزيرة أو السيول، منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، مع تواجد مديري القطاعات والمناطق، ومديري الإدارات، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية علي مدار الساعة.

وأشار المهندس أحمد التراس، أننا بدأنا الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء المتمثل الأمطارالغزيرة أو السيول التي قد تحدث، وذلك من خلال خطة تعتمد علي رفع كفاءة جميع المعدات، وذلك للتعامل مع الطقس السيئ، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات، وبيارات محطات رفع الصرف الصحي لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى عمل تجارب ومناورات عملية لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع كافة الأحداث الطارئة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مياه الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

الدوري الاسباني

أوساسونا يتعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي

باريس إف سي يفوز علي أوكسير بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

معتمد جمال

الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد