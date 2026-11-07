انطلاق مبادرة «1000 نقطة جري» من ميدان الشهداء (المسلة) بمحافظة بورسعيد

انطلقت فعاليات مبادرة «1000 نقطة جري» بمحافظة بورسعيد من ميدان الشهداء (المسلة)، بمشاركة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع المواطنين على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

استمرار فعاليات المبادرة يوم الجمعة من كل أسبوع بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني

وتنفذ المبادرة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للرياضة المجتمعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد – وبتوجيهات محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وبمتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام النشء والشباب والأسر ومختلف الفئات العمرية لممارسة رياضتي المشي والجري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية خارج المنشآت الرياضية.

وتسهم المبادرة في تحسين الصحة العامة، ورفع معدلات اللياقة البدنية، وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني وترسيخ مفهوم الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا وحيوية.

وتُنفذ المبادرة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية بوزارة الشباب والرياضة، وبمتابعة فريق العمل بإدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة يوم الجمعة من كل أسبوع، في إطار الحرص على نشر ثقافة «الرياضة للجميع»، وتحفيز المواطنين على المشاركة في الأنشطة الرياضية المجتمعية.