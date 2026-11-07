محافظة بورسعيد تواصل تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الرقعة الخضراء وتطوير الحدائق

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مواصلة جهود المحافظة لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز المظهر الحضاري والجمالي بمختلف المناطق، من خلال التوسع في إنشاء وزيادة المسطحات الخضراء، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين، ويسهم في إضفاء لمسات جمالية على المناطق السكنية.

وفي هذا السياق، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بالمناطق السكنية التي تشهد أعمال تطوير بمختلف الأحياء، مع التوسع في زراعة أشجار البونسيانا والأكاسيا، بما يدعم جهود المحافظة في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين الصورة البصرية للمناطق المطورة.

أبو ليمون: الحفاظ على المظهر الحضاري أولوية.. وتكثيف أعمال الري ورعاية الأشجار لضمان استدامة التطوير

ووجه المحافظ باستمرار أعمال التشجير وتنسيق المسطحات الخضراء، مع تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الري والاهتمام الدوري بالنباتات والأشجار، والحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير، لضمان استدامتها والحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تطوير الحدائق والميادين والتوسع في زراعة الأشجار يأتي في إطار رؤية المحافظة للارتقاء بالمظهر العام بمختلف الأحياء، وتوفير بيئة حضارية أكثر جمالًا واستدامة، بما يتكامل مع مشروعات التطوير الجاري تنفيذها.