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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. مدبولي يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف المناطق المتأثرة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية، قد تصل إلى أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفقاً لما ذكره صباح البلد.

تأتي هذه التغيرات الجوية وسط أجواء خريفية تتسم بالاعتدال خلال ساعات النهار، مع ميل الطقس للبرودة إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح على فترات، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا الرقم


شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 حالة من المتابعة والاهتمام من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التحركات التي يشهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، وسط ترقب لتطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة الأسعار داخل السوق المصرية وفقاً لما ذكره برنامج صباح البلد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6210 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49680 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار وأسعار الفائدة.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا.. اعرف وصل كام

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وصول احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه، بعدما سجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفقًا لما أعلنه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

الصداع النصفي لا يقتصر على الرأس.. أعراض تكشف اقتراب النوبة وتحذير من التوتر النفسي
يُعد الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إزعاجًا، لما يصاحبه من آلام شديدة وأعراض قد تمتد إلى أجزاء مختلفة من الجسم، فضلًا عن تأثيره على الحالة النفسية للمصابين. 

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مراحل الإصابة بالصداع النصفي وأبرز العلامات التي تنذر باقتراب نوباته، محذرًا من تأثير الانفعال والضغوط النفسية في زيادة احتمالات الإصابة.
مد التصالح في مخالفات البناء.. وائل فايز يكشف تفاصيل المهلة الجديدة

كشف الكاتب الصحفي وائل فايز تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القرار يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح أو استكمال المستندات المطلوبة، بما يساعد على تقنين أوضاع العقارات المخالفة والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون.

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يأتي مد المهلة في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك.. اعرف الدولار بكام

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر التحديثات، حيث سجل الدولار الأمريكي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 60.42 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع وفقاً لما ذكره صباح البلد.

ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات أسعار العملات بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها على حركة الاستيراد والتصدير والمعاملات المالية المختلفة

مدبولي يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية داخل أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المعروضة، ومتابعة المشروعات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات وتحسين مستوى الخدمات.

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