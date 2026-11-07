مدبولي يفتتح الدورة الـ30 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، في إطار الاهتمام بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي.

ويعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، من الفعاليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، حيث يجمع الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع، لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات والتطبيقات التكنولوجية.

الدورة الثلاثون من Cairo ICT

وتشهد الدورة الثلاثون من المعرض مشاركة عدد من الجهات والشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الرقمية، ومناقشة مستقبل التكنولوجيا ودورها في دعم مختلف القطاعات.

وتأتي فعاليات المعرض في ظل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة المؤسسات.