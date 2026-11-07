احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا.. اعرف وصل كام

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وصول احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه، بعدما سجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفقًا لما أعلنه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه

وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ليسجل بذلك مستوى قياسيًا جديدًا، ويعكس تطورًا إيجابيًا في مؤشرات القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

البنك المركزي يواصل استهداف خفض التضخم

وأكد حسن عبد الله استمرار البنك المركزي في العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية، وسياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم.

كما شدد على الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات، والبناء على المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات عام 2024.

الذكاء الاصطناعي وتطوير القطاع المصرفي

وتطرق محافظ البنك المركزي إلى أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي.

وأشار إلى استفادة البنك المركزي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال «مركز علوم البيانات»، بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير التحليلات الاقتصادية، مع أهمية وضع أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني.