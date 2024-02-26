أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

استمر الانهيار في أسعار الذهب اليوم في مصر، مستويات جديدة ، بعد موجة هبوط حدثت على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 47 جنيها بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات بشان مدينة رأس الحكمة.

الصفقة الكبرى

وعن تفاصيل الصفقة ، فقد اعلنها رئيس الوزراء الجمعة الماضي، إذ تشمل مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات ، ويضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار، الأمر الذي أربك دولار السوق السوداء ليهبط بقوة إلى مستويات قياسية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد ما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ فقد الجنيه الذهب مئات الجنيهات وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1200 جنيه من أعلى سعر، فيما هبط الجنيه الذهب بنحو 9600 جنيه من 32400 جنيه كأعلى سعر.

الذهب

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2850 جنيهًا للبيع اليوم.

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سعر الذهب اليوم في مصر

وضمن أسعار الذهب، يبحث الكثير عنها نظرًا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم بحسب حجم الاقبال، إذ سجّل المعدن تراجعًا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3257 جينه للبيع اليوم بعد 3400 أمس و3925 جنيها قبل يومين وبعد 4154 جنيهًا قبل 3 أيام.

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فهو يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة من الخواتم والدبل وغيرها، والذي شهد تذبذبًا الفترة الماضية ليستقر على تراجع قوي.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2442 جنيها بعد 2550 جنيه كأقل سعر للبيع أمس وتحت أعلى سعر بفارق كبير وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأشهر في مصر وصل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهو 4000-4050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1200 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين.

الذهب الآن

وسجل سعر الذهب اليوم، تراجعا بعد هبوط عدة مرات امس ، إذ هبطت الأسعار، وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل لفارق خلال يوم بين أعلى وأقل سعر نحو 1800 جنيه كاملة.

الذهب

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟، خاصة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

وعن الأكثر بحثًا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3000 جنيها للشراء ، بعد 3560 للشراء قبل أيام.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 22800 جنيه للبيع بعد 24600 أمس و 26000 جنيها أمس الاول للشراء، وبعد 28000 جنيه للشراء قبل 3 أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3428 جنيهًا للشراء و 3257 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3000 جنيهً للشراء و 2850 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2571 جنيهًا للشراء و 2442 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 24000 جنيه للشراء و 22800 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

أما الباحثين عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2036 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويعتبر سعر المصنعية أهم ما يريد المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، والذي يتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

ويتم حساب سعر مصنعية الذهب على كل جرام بكل سهولة، ويكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، و قد تكون المصنعية 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل من المشغولات.