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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

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مفاجأة بـ نصف مليون جنيه.. تجار الذهب في ورطة

ويمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد .


أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات بدون مصنعية كما يلي :-

-  جرام الذهب عيار 24  نحو 4131 جنيها.

- جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3615 جنيهًا.

-  جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3098 جنيها.

-  سعر الجنيه الذهب نحو 28920 جنيها. 


سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت في المتقدم حالة ارتفاع  لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، ، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأونصة.

وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب أمس الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.
 

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سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

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«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3610 جنيهات

وكشفت بيانات مجلس الذهب أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 أطنان من الذهب وهى أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طنًّا من الذهب فى يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب فى تركيا إلى 552 طُنًّا، أقل بنسبة 6% من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذى سجلته تركيا فى فبراير 2023.

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