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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي تراجعت خلال الساعات الماضية في محلات الصاغة بشكل ملحوظ بعدما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية.

وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3700 جنيه قبل عدة أيام، ولكن سجل اعلى سعر في نهاية يناير الماضي وهو 4050 جنيها، ليعاود التراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم ، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين الذين يفضلون اقتناء الأصفر، وخاصة سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بالمصنعية وبدون مصنعية.

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أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم تراجعا ملحوظا، إذ هبطت الأسعار بعد أن شهد الأصفر قفزة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 400 جنيه كاملة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وتراجع الذهب اليوم عيار 18، الذي يكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة بشكل مكثف عن شراء الشبكة، والذي شهد تذبذبا الفترة الماضية ليستقر على تراجع  بعد زيادة.

أسعار الذهب

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 3077 جنيها للجرام الواحد، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

سعر الذهب اليوم في مصر 

أسعار الذهب يبحث عنها المشترون والبائعون على حد سواء، نظرا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم، إذ سجل المعدن تراجعا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4102  جنيه بعد  4154 جنيها .

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق  متراجعا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار فيها.

كم سعر جرام الذهب؟

وللباحثين عن سعر جرام الذهب كم؟، وتحديا سعر الجرام من عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية، فتراجعت الأسعار.

وعن الأكثر بحثا فهو عيار 21 هو لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3570 جنها للبيع بعد 3635 جنيها للشراء أمس.

سعر الذهب الآن في مصر

هبط سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يكون عليه طلب من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 28560، جنيها للبيع بعد 29080 جنيها للشراء، بفارق 500 جنيه وبعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 4102 جنيهً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3590 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 3077  جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الثلاثاء : 2423 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 28720 جنيها للشراء .

كم سعر الاونصة اليوم؟

كما يبحث الكثير عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها،  وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2013 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يختلف سعر المصنعية من تاجر إلى آخر، وهو ما يهم الراغبون في شراء المشغولات بشكل كبير ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

سعر مصنعية الجرام يكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة.

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