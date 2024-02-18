على غير المتوقع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استقر سعر الذهب خلال تداولات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 داخل أسواق الصاغة المحلية، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية لسوق المعدن الأصفر، وعالميًا، واصل سعر الذهب العالمي ثباته.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

وينشر لكم موقع "صدى البلد"، أسعار الذهب اليوم وفق آخر مستجدات سوق الصاغة بمصر بالتزامن مع تغيرات ملحوظة في أسعار الذهب بالأسواق، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر اليوم 3570 جنيها بدون إضافة مصنعية في الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 يسجل 4080 جنيها.

عيار 21 يسجل 3570 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3060 جنيها.

عيار 14 يسجل 2380 جنيها.

الجنيه الذهب 28560 جنيها.

وكشفت بيانات حديثة لمجلس الذهب العالمي أن البنك المركزى الهندى اشترى 9 أطنان من الذهب وهي أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت علاوات الذهب في الهند إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع مع ارتفاع الطلب، مع قيام تجار المجوهرات بتخزين الذهب لموسم الزفاف.

وأشار مجلس الذهب إلى أن المركزى التركي اشترى 12 طن من الذهب في يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طن، أقل بنسبة 6٪ من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذى سجلته تركيا في فبراير 2023.

أما عن الطلب الاستثمارى على الذهب فالبيانات الأخيرة التى صدرت عن مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع السادس على التوالى، الأمر الذي يعكس ضعف الطلب الاستثمارى على المعدن النفيس.

وخلال الأسبوع المنتهي فى 9 فبراير الماضي وصل صافى التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار إلى – 16.9 طن ذهب، وشهدت صناديق الاستثمار فى أمريكا الشمالية أكبر عمليات خروج للاستثمارات بمقدار 13.2 طن ذهب.

كما خرجت استثمارات من صناديق أوروبا بمقدار 3.4 طن ذهب كما خرجت تدفقات نقدية من صناديق أسيا بمقدار 0.2 طن ذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمى.

وحصر تحليل جولد بيليون إجمالي التدفقات الخارجية من صناديق الاستثمار في الذهب المتداول في البورصة منذ بداية عام 2024 لصالح صناديق الاستثمار في العملات البيتكوين المدرجة حديثاً، فقد سجل 11 صندوق استثمار فى الذهب خروج تدفقات نقدية بأكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية 2024.