500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بشكل ملحوظ بعدما قفزت الأسعار خلال الأيام الماضية ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3700 جنيه، ليعاود التراجع مجددا في محلات الصاغة اليوم الأحد.

سعر الذهب اليوم من الأكثر اهتماما وبحثا لدى شريحة كبيرة من المصريين الذين يفضلون اقتناء الأصفر، وخاصة سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بالمصنعية وبدون مصنعية، وهو العيار الأكثر شهرة.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم تراجع مجددا ، إذ هبطت الأسعار مقارنة بمستوياتها أمس، بعد أن شهد الأصفر قفزة جديدة على منصات التسعير المختلفة، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 400 جنيه كاملة.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب أخر تحديث يبحث عنها البائعون والمشترون بين الحين والآخر، نظرا لتغيرها باستمرار على مدار اليوم، إذ سجل المعدن تراجعا بعد ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4102 جنيه بعد 4154 جنيها .

ويظل عيار 24 الأعلى في السوق متراجعا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار فيها.

كم سعر جرام الذهب ؟

سعر جرام الذهب كم؟، سؤال يبحث عن اجابته الكثير عبر محرك جوجل، وخاصة سعر الجرام من عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

يظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا لشراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع إلى نحو 3570 جنها للبيع بعد 3635 جنيها للشراء أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 18

الذهب اليوم عيار 18 ، كثيرا ما يتم التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة بالمحافظات المختلفة، خاصة الراغبين في الخطوبة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة، والذي شهد تذبذبا الفترة الماضية ليستقر على تراجع بعد زيادة.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 3077 جنيها للجرام الواحد، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

سعر الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب شملت تراجع سعر الجنيه الذهب ، خلال الساعات الأخيرة، والذي يكون عليه طلب من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

وللعلم يزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 28720 جنيها للشراء بعد 29200 جنيه للشراء، بفارق 500 جنيه وبعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 4102 جنيهً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3590 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 3077 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 2423 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 28720 جنيها للشراء .

كم سعر الاونصة اليوم؟

سعر أونصة الذهب تهم الكثير، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2013 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، هو ما يهم الراغبون في شراء المشغولات بشكل كبير ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

ويختلف سعر المصنعية من تاجر إلى آخر، ويكون بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة نسبيا حسب الوزن.