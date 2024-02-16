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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من الأكثر اهتماما وبحثا لدى شريحة كبيرة من المصريين ، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بالمصنعية وبدون مصنعية وهو العيار الأكثر شهرة من بين الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم 

تعتبر أسعار الذهب اليوم ، في تحرك جديد مقارنة بالأسعار قبل عدة أيام وأمس، إذ شهد الأصفر قفزة جديدة خلال آخر تحديث لأسعار الأصفر على منصات التسعير المختلفة، فقد زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة 1000 جنيه مقارنة بسعره قبل أيام عندما تراجع بقوة.

آخر أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لأسعار الذهب يهم البائعين والمشترين ، إذ سجل المعدن زيادة ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو  4154 جنيها  بعد 4142 جنيها أمس ، ولكن متراجع من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

الذهب 

سعر جرام الذهب كم؟

ويبحث الآلاف عن سعر جرام الذهب كم؟، وخاصة سعر الجرام من عيار 21 أو قد يرغب البعض فر معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 21 ، فهما من الاكثر بيعا في السوق المصرية ، ولكن يظل عيار 21 هو الأكثرها لشراء المشغولات الذهبية، والذي ارتفع إلى نحو 3635 جنيها للشراء بعد 3600 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر أسعار الذهب اليوم عيار 18 ، فهي تهم بشكل كبير الراغبين في الخطوبة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة ، والذي شهد تذبذبا الفترة الماضية ليستقل على زيادة أخيرة بعد تراجع.

ويبدأ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 3115 جنيها للجرام الواحد ، بعد أن تراجع عن 3000 جنيه قبل أيام، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

الذهب 

سعر الذهب الآن في مصر

وضمن أسعار الذهب اليوم ، قفز سعر الجنيه الذهب ، خلال الآونة الأخيرة، والذي يكون عليه طلب من أجل الاستثمار، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

 الجنيه الذهب يزن 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل ارتفاعا ليبدأ من نحو 29080 جنيها للشراء بعد 28000 جنيه ، قبل أيام قليلة وبعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وحجم العرض والطلب:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 4154 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3635 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 3115 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2423 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 29080 جنيه للشراء .

الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

 سعر مصنعية الذهب خاصة عند شراء المشغولات والشبكة يرغب المقبلون على الشراء في معرفتها لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

سعر المصنعية يكون بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد ييكون من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق.

كم سعر الاونصة اليوم؟

أما عن سعر اونصة الذهب ، فيبحث الكثير عنها لشرائها والاستثمار فيها ، أو بيعها للتصرف في اموالها،  وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2007 دولارات.

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