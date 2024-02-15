600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

يبحث الكثير يوميا الآلاف عن أسعار الذهب اليوم بمصر، خاصة بعدما شهد الأصفر تذبذبا بين الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية ، ليتراجع من السعر الذي سجله قبل ساعات بنحو 600 جنيه وذلك في قيمة الجنيه الذهب.

2880 جنيها

وعن سعر الجنيه الذهب فهو أقل من أعلى سعر سجله قبل أيام وهو 32 ألف جنيه ليسجل اليوم نحو 29000 جنيه فقط دون أي مصنعية، وهبط سعر الجرام عيار 21 أيضا بنحو 100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة خاصة عيار 21، إذ سجل الفارق بين أعلى سعر قبل يومين، وأقل سعر للبيع اليوم نحو 100 جنيه من 3700 جنيه للشراء إلى 3600 جنيه، ويظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وقبل الذهاب إلى محلات الصاغة يهتم الراغبون في الشراء بالبحث سعر الذهب اليوم في مصر، فهو مُنخفض عن أعلى سعر سجّله مع نهاية الشهر الماضي بمستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجّله الأصفر في مصر.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

أما العيار الأشهر مع عيار 21، وهو عيار 18 فتراجع ليبدأ اليوم من 3085 جنيها بعدما وصل إلى 3171 جنيها ، وما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

آخر أسعار الذهب اليوم

كما هوت الأسعار ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4142 جنيها بعد 4228 جنيهًا ، ووصل إلى 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم، يبحث عنه ويُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في مُتابعة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 29000 جنيه للبيع بعد 29600 جنيه للشراء قبل ساعات بفارق 600 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” وفي هذا التقرير أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 4142 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3625 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 3107 جنيهًات للشراء.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2400 جنيهً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 29000 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر المصنعية خاصة عند شراء المشغولات والشبكة، خاصة عيار 21، في محلات الصاغة ، والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا.