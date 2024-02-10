400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة، إذ ارتفع سعر الجرام من عيار 21 ، بعد هبوط ملحوظ قبل 3 أيام ، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب في يوم واحد بقيمة نحو 400 جنيه.

وقبل الارتفاع المتتالي على مدار 3 أيام سابقة، تراجع الأصفر بشكل ملحوظ وسجل مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر، قب أن يعاود القفز مجددا، إذ يهتم الآلاف يوميا بالبحث عن سعر الأصفر في محلات الصاغة.

وعن آخر أسعار الذهب ، سجل سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21، زيادة بنحو 300 جنيه إلى 3700 جنيه بعد 3400 جنيه ، ولكنه يظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، ليعاود الصعود مُجددًا وفق آخر تحديث قبل وقف التسعير لضبط السوق.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر، زيادة ولكن مازال مُنخفضًا عن أعلى سعر سجّله مع نهاية الشهر الماضي بمستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجّله الأصفر في مصر، كما اقترب عيا ر21 من 4250 جنيها بالمصنعية.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 بعد أن هبط الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3171 جنيها بعد 3129 جنيهًا، ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو بعد 3442 جنيهًا.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

آخر أسعار الذهب اليوم

شهد سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تحركًا ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4228 جنيها بعد 4171 جنيهًا ، فيما قد سجل وقت الهبوط 3885 جنيهًا ، ووصل إلى 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب عيار 21 الآن، فهو الأكثر شعبية عند الشراء، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا نهاية يناير، وتحرك السعر مُجددًا اليوم ، ليصل العيار الشهير إلى 3700 جنيه ، مع ضعف الحركة في السوق على البيع والشراء.

الذهب

سعر الذهب في مصر

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم، فهو يبحث عنه ويُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في مُتابعة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركًا ليبدأ من نحو 29600 بعد 29200 جنيه للشراء كأقل سعر بعد بقارق 400 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4228 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3700 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 3171 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 29600 جنيه للشراء .

الذهب

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

المقبلون على شراء المعدن خاصة المشغولات والشبكة، من أهم ما يبحثون عنه مع سعر الذهب ، هو سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

أما مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، و مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيله، أما مصنعية السبائك تكون أقل نسبيا من مصنعية المشغولات للتي تزيد عن 100 جرام.