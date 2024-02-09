1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر مُجددًا، بعد أن تراجع الأصفر بشكل ملحوظ وسجل مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر، ليعاود القفز مجددا، إذ يهتم الآلاف يوميا بالبحث عن سعر الأصفر في محلات الصاغة.

وقفزت أسعار الذهب ، ليسجل سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21، زيادة بنحو 250 جنيها ويصل إلى 3650 جنيهًا بعد 3400 جنيه ، ولكنه يظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، ليعاود الصعود مُجددًا وفق آخر تحديث قبل وقف التسعير لضبط السوق.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر، لكنه مازال مُنخفضًا عن أعلى سعر سجّله مع نهاية الشهر الماضي بمستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجّله الأصفر في مصر.

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي 1 فبراير 2024 .

وقرّرت لجنة السياسة النقديـة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

آخر أسعار الذهب اليوم

وعن أخر أسعار الأصفر فشهد سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تحركًا ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4171 جنيهًا للشراء بعد 3885 جنيهًا للبيع قبل ساعات ، وبعد 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

أما أسعار الذهب عيار 21 الآن، فهو الأكثر شعبية عند الشراء، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا نهاية يناير، وتحرك السعر مُجددًا اليوم ، ليصل العيار الشهير إلى 3650 جنيها وفق آخر تحديث .

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 بعد أن هبط الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3129 جنيهًا بعد 2914 جنيهًا ولكنه ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم، يبحث عنه ويُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في مُتابعة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركًا ليبدأ من نحو 29200 جنيه للشراء كأقل سعر بعد 28200 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 4171 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3650 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 3129 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 29200 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الراغبون في الشراء خاصة المشغولات والشبكة، بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، أما مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها.