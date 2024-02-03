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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تواصل أسعار الذهب رحلة الصعود ؟ مستشار وزير التموين يجيب.. فيديو

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه حدث ضغط شرائي قوي جدا على السبائك والجنيهات خلال الفترة الماضية، فضلا عن الطلبات القوية وهو ما أدى لارتفاعات قوية لأسعار الذهب وهي ارتفاعات غير مبررة.

وأضاف ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيزنس"، مع الإعلامية شيماء موسى، على قناة "صدى البلد 2"،: "الزيادات المتتالة لأسعار الذهب كانت نتيجة تكالب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية ودخول كمية كبيرة من السيولة لسوق الذهب".

وتابع: داخلين على وضع من الاستقرار في سوق الذهب حاليا، ومن ثبات وهدوء للأسعار، لافتا: أتوقع في الفترة القادمة مزيد من الهدوء في الأسعار، وتراجع الأسعار أيضا.

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاعات التي حدثت لأسعار الذهب غير مبررة.
 

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