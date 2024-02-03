400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة كبرى في أسعار الذهب بعد قرار المركزي

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا،\ وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

تمثل أسعار الذهب أيضا، أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة، حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسبا للشراء، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب لـ 30400 بعد أن سجل خلال الفترة القليلة الماضية 30800 جنيه بتراجع قدره 400 جنيه .

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 3800 جنيه.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2540 جنيها.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.

- سجل سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2039 دولارا.

قرار البنك المركزي برفع الفائدة

تأتي تلك الأسعار؛ بعد قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

على المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، مع تباين أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ عنده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.05% ليصل إلى 2039.76 دولار للأونصة ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأظهر تقرير منفصل، أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وتراجع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف عند 2 بالمئة.

وما زال التذبذب وعدم الاستقرار يخيم على أسعار الذهب؛ بسبب التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، والحرب في غزة، و الأزمة الروسية الأوكرانية ، الأمر الذي أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.