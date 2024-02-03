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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم السبت داخل محلات الصاغة المختلفة بمناطق الجهمورية وعلي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

وأظهر سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3825 جنيها للبيع و 3875 جنيها للشراء.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 3-2-2024

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر 3-2-2024

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة لحوالي 4371 جنيها للبيع و 4429 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة لحوالي 3279 جنيها للبيع و 3321 جنيها للشراء

سحل سعر عيار 14 الأدني قيمة حوالي 2550 جنيها للبيع و 2214 جنيها للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب لحوالي 135.951 ألف جنيه للبيع و 137.73 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 30.6 ألف جنيه للبيع و 31 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 4.4 مليون جنيه للبيع و 4.43 مليون جنيه للشراء.

تراجع مدفوع بالدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، بعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 2038.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 1845 بتوقيت غرينتش، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.8 % إلى 2053.7 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.

 وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

وفقًا لتقرير CME Fed Watch، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92٪ قبل صدور البيانات. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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