مستوى تاريخي جديد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. وهذه خريطة الطلب في مصر خلال عام

استعاد الذهب بريقه من جديد ويقترب من تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مصر، في ظل تزايد العوامل الداعمة لسعر الذهب في مصر، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت، عند المستوى 3950 جنيها للجرام وسط تغيرات لحظية في أسعار الذهب.

واستقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 3 فبراير 2024، ليحافظ المعدن الأصفر علي آخر انخفاض شهده خلال تعاملات أمس الجمعة، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب بالدولار في البورصات العالمية.

ماذا يحدث في سوق الذهب؟

ويأتي ارتفاع سعر الذهب المحلي وتسجيل مستوى تاريخي جديد بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل قياسي وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به، هذا بالإضافة إلى استمرار التوقعات حول مستقبل سعر الصرف.

والتحرك الحالي في سعر الذهب يأتي ليعكس ارتفاع عوامل التسعير بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، والمخاوف من موجات التضخم في السوق المصري.

وتراجعت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، بعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 2038.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1845 بتوقيت غرينتش، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.8 % إلى 2053.7 دولارا.

كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن جانبه، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا، وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

ووفقًا لتقرير CME Fed Watch، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92٪ قبل صدور البيانات. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

تأثير قرار المركزي على الذهب

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن تأثير قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة على الوضع الاقتصادي، متوقعًا إصدار شهادات ادخار جديدة بنسب أعلى من المطروحة حاليًا خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد كل بنك لجنة سياسات نقدية خاصة به للنظر في أسعار الفائدة اعتبارًا من الأحد المقبل.

وبشأن توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة، أوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سعر الذهب تأثر بارتفاع أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى توقف حركة بيع وشراء المعدن الأصفر؛ مطالبًا بالسماح للمصريين في الخارج بإدخال كل الكميات التي يريدونها من الذهب إلى السوق؛ ما قد يعمل على تهدئة الأسعار.

واستبعد الدكتور مصطفى بدرة أن تشهد السوق انخفاضًا فى أسعار الذهب على المدي القريب، قائلا: «لا أتوقع انخفاض سعر الذهب الفترة الحالية، والناس تعمل بمبدأ لا تبيع ولا تشتري».

وأشار إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بالأسواق الفترة الماضية، انتظارًا لتحريك سعر الصرف والفائدة، مضيًفا: "إن ما يحدث اليوم من رفع أسعار بعض السلع خطوة استباقية من التجار قبل قرارات الحكومة والبنك المركزي بخصوص سعر الصرف".

والجدير بالذكر، أن تقرير مجلس الذهب العالمي، الصادر حديثًا، كشف أن الطلب على الذهب في مصر خلال 2023 سجل 57 طنًا مقابل 51.5 طن خلال 2022 وذلك بسبب الإقبال الكبير الهادف للتحوط من انخفاض الجنيه مقابل الدولار.

26.7 طن مشتريات ذهب

واستحوذت المشغولات الذهبية على نحو 26.7 طن من إجمالي المشتريات خلال العام المنتهي، مقابل 32.3 طن خلال العام السابق له 2022، وذلك بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% في ظل انخفاض الطلب عليها لارتفاع قيمة التكلفة "المصنعية".

ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8% حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هربًا من المصنعية المرتفعة.

كان إجمالي الطلب على الذهب في عام 2023 هو الأعلى على الإطلاق وبلغ 4،899 طنًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، بينما كان الطلب السنوي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة «OTC» والبالغ 4،448 طنًا أقل بنسبة 5٪ من المستوى القوي للغاية في عام 2022، أي أن الطلب خارج البورصة قاد ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا خلال 2023، حيث سجل الطلب أعلى مستوى منذ 2010 وفقًا لبيانات المجلس.

وتطابق صافي مشتريات البنوك المركزية السنوية البالغة 1،037 طنًا تقريبًا مع الرقم القياسي لعام 2022، بانخفاض قدره 45 طنًا، وشهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية تدفقًا خارجيًا للعام الثالث على التوالي، حيث خسرت 244 طنًا، وتباطأت وتيرة التدفقات الخارجة بشكل ملحوظ في نهاية العام، لكن التدفقات الخارجة الضخمة في أكتوبر هيمنت على الربع الرابع.

وشهد الاستثمار السنوي في السبائك والعملات المعدنية انكماشًا طفيفًا على الصعيد العالمي، بنحو -3% على أساس سنوي، بينما حافظ الاستهلاك السنوي للمجوهرات على ثباته عند 2،093 طنًا، رغم بيئة أسعار الذهب المرتفعة جداً.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، والتي جاءت كالاتي:

عيار 24 يسجل 4514 جنيها.

عيار 21 يسجل 3950 جنيها.

عيار 18 يسجل 3386 جنيها.

عيار 14 يسجل 2633 جنيها.

الجنيه الذهب 31600 جنيه.