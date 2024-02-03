1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر، تغيرا بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير قبل ساعات ، وذلك بعد اضطراب السوق ووصول الأسعار إلى أعلى مستويات في تاريخها في تعاملات محلات الصاغة بالمحافظات المختلفة في مصر.

وتراجع سعر الذهب بعد القفزة الأخيرة والتي شهد خلالها سعر الجرام من عيار 24 اقترابا من 5000 جنيه بالمصنعية، ليتراجع إلى نحو 4,371 جنيها فقط بدون مصنعية، حيث ارتبكت سوق الذهب خلال الأيام الماضية، وتخطى سعر الجرام من عيار 21: 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية، وهذه الأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، قبل أن يتراجع اليوم بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا قبل ساعات الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب عيار 21 الآن ،تهم الراغبون في الشراء أو البيع يوميا، وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق أخر تحديث.

الذهب

آخر أسعار الذهب

تراجع الأصفر لدى التعاملات اليوم ليسجل سعر الجرام عيار 24 ، إلى 4,371 جنيها كأقل سعر للبيع بعد 4570 جنيها بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 يُفضله الكثير عند شراء المشغولات للخطوبة والزواج ليسجل نحو 3875 جنيها أو يزيد بالمصنعية، وفقا لأخر تحديث، بعد ما يزيد على 4000 جنيها بدون مصنعية على المشغولات.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

كما تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 يبدأ الجرام اليوم من 3,279 جنيها بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب، وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 31 ألف جنيه بعد 32 ألف جنيه بفارق 1000 جنيه للشراء.

الذهب

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4,429 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,875 جنيها للشراء و 3,825 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 3,321 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2,583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 30,600 جنيها للبيع و 31,000 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المعدن النفيس من محلات الصاغة، يهتم المقبلون على الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية بخلاف مصنعة الذهب المستعمل الذي يبدأ من 30 جنيها.