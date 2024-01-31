أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4050 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3471 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 31000 جنيه.

