الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

عرضت فضائية العربية تقرير بـ عنوان “الحرارة صفر في هذه المناطق.. تحذير من برد قارس وأمطار رعدية مستمرة حتى الخميس”.



أجواء باردة وصقيع مع انخفاض كبير في درجات الحرارة والتي وصلت لـ صفر في بعض المناطق مثل سانت كاترين في جنوب سيناء.



أمطار غزيرة ورعدية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الطقس السيئ حتى يوم الخميس المقبل، لتشهد البلاد أمطار غزيرة ورعدية مع تساقط لحبات البرّد خاصة على محافظات شمال الجمهورية .



فيما تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار موجة التقلبات حتى الخميس لتبدأ الحرارة في الارتفاع مرة أخرى بداية من الجمعة المقبل