حريق يلتهم حديقة مصنفة كأحد مواقع التراث العالمي بالأرجنتين|شاهد

دمر حريق نحو 2000 هكتار من حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاجونيا بـ الأرجنتين، فيما يسعى رجال الإطفاء لاحتوائه.

أحد مواقع التراث العالمي

ويعمل المئات من رجال الإطفاء، بدعم من طائرتين وثلاث طائرات هليكوبتر، على مكافحة الحريق الموجود في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاجونيا بـ الأرجنتين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم تصنيف حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاجونيا بـ الأرجنتين كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2017، وتشغل مساحة قدرها 2599 كيلومتراً مربعاً.

وكانت قد أنشات من أجل حماية غابة اليرس، وهي شجرة مستوطنة في أمريكا الجنوبية، غالباً ما تُقارن بأشجار سيكويا في الولايات المتحدة، والتي تصل إلى حجم كبير ويمكن أن تعيش لأكثر من 3600 عام.

