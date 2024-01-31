عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حريق يلتهم حديقة مصنفة كأحد مواقع التراث العالمي بالأرجنتين|شاهد

صدى البلد

دمر حريق  نحو 2000 هكتار من حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاجونيا بـ الأرجنتين، فيما يسعى رجال الإطفاء لاحتوائه.

txt

أمطار رعدية ورياح تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد

txt

عيار 21 بـ3860 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر| تحديث لحظي

أحد مواقع التراث العالمي

ويعمل المئات من رجال الإطفاء، بدعم من طائرتين وثلاث طائرات هليكوبتر، على مكافحة الحريق الموجود في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاجونيا بـ الأرجنتين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم تصنيف حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاجونيا بـ الأرجنتين كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2017، وتشغل مساحة قدرها 2599 كيلومتراً مربعاً.

وكانت قد أنشات من أجل حماية غابة اليرس، وهي شجرة مستوطنة في أمريكا الجنوبية، غالباً ما تُقارن بأشجار سيكويا في الولايات المتحدة، والتي تصل إلى حجم كبير ويمكن أن تعيش لأكثر من 3600 عام.
 

الأرجنتين حديقة لوس أليرسيس حريق يورونيوز الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

مهيب عبد الهادي ينفعل على الهواء ويكشف سبب خروج مصر من أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو|مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار رعدية ورياح تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد

عيار 21 بـ3860 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر| تحديث لحظي

الأعراض والعلاج.. ما الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية؟

هيئة الدواء تحذر من تناول بعض المشروبات مع الأدوية.. اعرف السبب

هنية: تلقينا مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

بعد ارتفاع إيراداتها 22 ضعفا|اقتصادي: الصناعات التحويلية هي عصب القطاع

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

مافيا التنقيب عن الآثار في المطرية.. السجن 7 سنوات عقوبة المتهمين بالقانون

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الحالة الجوية المتقلبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

بجاكيت قصير وبوت طويل.. نور الزاهد تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ