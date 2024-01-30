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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيار 21 بـ3860 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر| تحديث لحظي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية.

 

وشهدت أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد، فـالذهب عيار 21 سجل اليوم الثلاثاء مبلغ 3860 جنيها، بعد أن سجل من أشهر ماضية مبلغ 2100 جنيه، وفي بداية عام 2023 كان قد سجل 1100 جنيه، بفارق 2000 جنيه مرة واحدة في عام.
 

أسعار الذهب

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.


سعر الجرام عيار 21:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3860  جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.
 

سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3300  جنيه للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.


الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 30.800 جنيها للبيع. 

أجاب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن سؤال: “هل سيواصل الذهب الصعود؟.. ونشتري ولا نبيع؟”

وقال “فرج” خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، إن الذهب شهد ارتفاعًا على مدار اليومين الماضيين، وذلك بسبب الضغط الشرائي على السبائك والجنيهات الذهب.
 

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن سوق الذهب شهد ارتفاعات قوية في وقت قصير للغاية، معقبًا: “أنا نصحت الناس إنها تنتظر شوية وتتريث قليلًا لأن الذهب هينزل تاني”.
 

الذهب اليوم

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة، موضحًا: “الذهب لسه هيزل تاني”، والذهب لم يشهد زيادة في البورصات العالمية.
 

نشتري ولانبيع؟
 

ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى إذا زاد عليها الطلب في فترة محدودة يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة، مضيفًا أنه متوقع في إجازة منتصف العام أن يدخل مع الوافدين كميات من الذهب تعمل على وجود استقرار في الأسواق.
 

وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدول أيضًا وهذه الفترة تتطلب التريث قليلًا قبل شراء ذهب واستخدامه كمخزن للقيمة، وذلك لأن الأسعار ستأخذ الاتزان الخاص بها خلال الأيام المقبلة.

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