أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 20-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3909 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3420 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2930 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 27.360 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.67 جنيه للبيع، و 33.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.23 جنيه للبيع، و39.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.54 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اليوم متوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع سيظل مستمرًا غدًا أيضًا، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل فيسود طقس من بارد لشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، كما متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا أيضًا، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء فترة وجود الشبورة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:



العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 14

الإسكندرية 24 - 14

الإسماعيلية 25 - 12

الغردقة 26 -16

أسوان 27 -11

سوهاج 25 - 9

المنيا 24- 7

