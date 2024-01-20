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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 أسباب لـ الصداع النصفي.. وطريقتان للوقاية| تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قدم الدكتور أحمد عصمت، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، عددًا من النصائح المهمة لـ علاج الصداع النصفي.

وقال “عصمت”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن الصداع النصفي هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا بين الناس، ويحدث بسبب وجود خلل في الدورة الدموية المخية، لافتًا إلى أنه يمكن أن يوجد في نصف واحد من الدماغ أو في الدماغ كلها وهو متكرر الحدوث.
 

وأضاف أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر أنه في حالة التكرار المستمر للصداع النصفي، يجب أن يذهب الشخص للطبيب لمعرفة السبب والاطمئنان على حالته.

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مسببات الصداع النصفي

وأشار إلى أن التوتر العصبي والإكثار من تناول القهوة والشاي والمسكنات وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم والقيام بمجهود بدني عالٍ من مسببات الصداع النصفي.

ولفت أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة الأزهر إلى أنه لتجنب الصداع النصفي؛ يجب تناول أدوية وقائية والتعديل من أسلوب الحياة والعادات المسببة للإصابة بالصداع النصفي.

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