ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اليوم متوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع سيظل مستمرًا غدًا أيضًا، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة.