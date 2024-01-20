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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اليوم متوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع سيظل مستمرًا غدًا أيضًا، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة.
 

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طقس اليوم السبت
 وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل فيسود طقس من بارد لشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، كما متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا أيضًا، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء فترة وجود الشبورة.

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