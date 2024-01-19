أسعار الذهب والدولار وتنويه عاجل من الأرصاد| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 19-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3909 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3420 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2930 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 27.360 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.67 جنيه للبيع، و 33.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.23 جنيه للبيع، و39.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.54 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء .

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة عن أمس، والأيام الماضية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية صحراوية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد ينتج عنها ارتفاع بدرجات الحرارة، في فترة النهار.

وأضافت أن العظمى على القاهرة ستسجل 23 درجة، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، وأن اليوم هناك شمس على الرغم من أن البلاد في طوبة، وشهر 1 يشهد ذروة الانخفاض في درجات الحرارة.

أمر عاجل من الأرصاد بعد 72 ساعة

وأشارت إلى أن البلاد من يوم الإثنين المقبل انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، بـ 5 درجات، كما أن البلاد تشهد هذه الفترة تقلبات جوية، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

وأشارت إلى أنه اعتبار من يوم الاثنين سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، والحذر من التقلبات الجوية بعد الـ 72 ساعة المقبلة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 14

الإسكندرية 23 - 12

الإسماعيلية 23 - 11

الغردقة 26 -15

أسوان 26 - 10

سوهاج 24 - 8

المنيا 23- 6