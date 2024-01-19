انزلاق طائرة مدنية على مدرج مغطى بالثلوج في روتشيستر بنيويورك.. شاهد

انزلقت طائرة مدنية تابعة للخطوط الأمريكية على مدرج مطار روتشيستر في نيويورك، حيث تساقطت كمايات من الثلوج على المدرج، وكانت الطائرة قادمة من فيلادلفيا.



لم يسجل وقوع إصابات

ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف ركاب الطائرة التي حطت في مطار روتشيستر الواقع غربي ولاية نيويورك، حيث يواجه شمال الشرق الأمريكي هذا الأسبوع طقسا مثلجا وباردا وخطيرا، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وسجلت بعض الولايات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، بعض الوفيات جراء قساوة الطقس، التي أدت أيضا إلى إغلاق المدارس والمطارات، وإرباك حركة نقل المسافرين.